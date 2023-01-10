Представитель гуманитарной миссии заявил, что талибы обманули НПО

Неправительственные организации были обмануты властями Талибана, которые мешают им оказывать жизненно важную помощь миллионам афганцев, заявил представитель крупной НПО.

Афганистан переживает один из самых серьезных гуманитарных кризисов на планете: более половины его 38-миллионного населения сталкиваются с острой нехваткой продовольствия, а трем миллионам детей грозит недоедание.

Ситуация ухудшиться после того, как несколько НПО решили приостановить свою деятельность из-за запрета афганским женщинам работать в этих организациях, объявленного 24 декабря правительством Талибана.

«Талибы обещали через своих представителей, что не будет запрета на образование для женщин, в том числе, работающих женщин», — напомнил Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

«Очевидно, что нас обмануло правительство талибов. Очевидно, что сейчас они делают нашу работу невозможной», — продолжил он.

Если запрет не снимут, вся гуманитарная работа будет парализована, предупреждает глава СРН.