ООН назвала казни демонстрантов в Иране «государственным убийством»
2023-01-10 17:08
Тегеран применяет смертные приговоры к демонстрантам, чтобы запугать иранское население и это граничит с «государственным убийством», заявил во вторник, 10 января, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«Использование уголовных процедур в качестве оружия для наказания людей, которые осуществляют свои основные права, например, тех, кто участвует в демонстрациях или организует их, граничит с государственным убийством», — сообщил Фолькер Тюрк в пресс-релизе.
Эти казни являются «произвольным лишением жизни», заявила Равина Шамдасани, представитель Управления Верховного комиссара во время брифинга для прессы в Женеве.
Напомним, что в Иране казнено как минимум пять участников протеста, которых обвинили в нападении на силы правопорядка Басиджи.
Опубликовано: Тарас Медведев