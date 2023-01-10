ООН назвала казни демонстрантов в Иране «государственным убийством»

Тегеран применяет смертные приговоры к демонстрантам, чтобы запугать иранское население и это граничит с «государственным убийством», заявил во вторник, 10 января, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Использование уголовных процедур в качестве оружия для наказания людей, которые осуществляют свои основные права, например, тех, кто участвует в демонстрациях или организует их, граничит с государственным убийством», — сообщил Фолькер Тюрк в пресс-релизе.

Эти казни являются «произвольным лишением жизни», заявила Равина Шамдасани, представитель Управления Верховного комиссара во время брифинга для прессы в Женеве.

Напомним, что в Иране казнено как минимум пять участников протеста, которых обвинили в нападении на силы правопорядка Басиджи.

