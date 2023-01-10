Казахстан разрывает договор с Россией по взаимной конвертируемости тенге и рубля

Казахстан расторгнуть соглашение о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахстанского тенге.

В 1995 году Казахстан подписал соглашение с Россией, в соответствии с которым обе страны обязались осуществлять меры, направленные на стабилизацию обменных курсов тенге и рубля по отношению друг к другу и к другим свободно конвертируемым валютам. В настоящее время Астана планирует прекратить сотрудничество с Москвой в этой сфере.

Россия не единственный партнер, с которым Казахстан хочет расторгнуть такого рода соглашения. Планы по расторжению соглашения также распространяются на Беларусь, Монголию и Кыргызстан.

В качестве официальной причины такого шага Астана называет полное выполнение целей, изложенных в договоренностях.

Попытки Казахстана дистанцироваться от России даются нелегко, поскольку две страны связывают прочные экономические, социальные и культурные связи. Достаточно сказать, что почти 20 процентов жителей Казахстана составляют русские.