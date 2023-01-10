Англиканская церковь приносит свои извинения пострадавшим общинам за годы рабства

Англиканская церковь представила во вторник, 10 января, свои извинения за прошлые связи с рабством связанной с ней финансовой организации, которая сегодня занимается обширным процессом компенсации пострадавшим общинам.

«Я глубоко сожалею», — заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный лидер англиканской церкви: «Пришло время принять меры в ответ на это позорное прошлое».

Отчет, опубликованный во вторник, следует за разоблачениями в июне 2022 года о том, что «пожертвование церковных уполномоченных имело исторические связи» с трансатлантической работорговлей.

Орган уполномоченных англиканской церкви был создан в 1948 году, частично благодаря пожертвованию из фонда, основанного королевой Анной в 1704 году, для помощи более бедным представителям духовенства.

