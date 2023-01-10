Служба здравоохранения Великобритании находится на грани краха

Пациенты вынуждены ждать больничной койки по четыре дня. В больницах заканчивается кислород, а морги вот-вот заполнятся. Зимой начинает сбываться худший сценарий, намеченный экспертами еще несколько месяцев назад.

В Великобритании одно из самых низких показателей больничных коек на душу населения во всей Европе.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) находится на грани краха. Местные СМИ освещают драматические истории из больниц. Перед ними тоже разворачивается драма, машины скорой помощи с пациентами часами ждут приема в отделение неотложной помощи – это жестокие будни.

Политики утверждали, что после Brexit миллиарды, ранее утекавшие в Евросоюз, будут перенаправлены в службу здравоохранения. Между тем ситуация ухудшается и сложно ожидать перемен к лучшему.

Британские СМИ пишут об углублении кризиса в NHS. Один пациент отделения неотложной помощи был вынужден ждать 99 часов, прежде чем ему дали больничную койку. Инцидент произошел в больнице Great Western в Суиндоне. Персонал нашел свободную кровать только через четыре дня.

Во многих больницах персоналу неотложной медицинской помощи рекомендуется экономить запасы кислорода из-за быстрого увеличения потребности в кислороде в отделениях неотложной помощи. Запасы кислорода упали до опасно низкого уровня в британских больницах.

Из-за хаоса пациенты по всей стране часами лежат на полу в больницах в ожидании помощи.