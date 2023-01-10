Криптовалютная биржа Coinbase сократила 20% сотрудников

Платформа обмена криптовалютой Coinbase объявила во вторник, что расстается с 950 сотрудниками, это чуть более 20% всего персонала компании.

В своем заявлении биржевики сославлись на падение виртуальных валют после «разгрома недобросовестных игроков».

Группа указывает на своем сайте, что у нее более 4700 сотрудников по всему миру.

«В 2022 году рынок криптовалют имел тенденцию к снижению, как и макроэкономика в целом», — заявил генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг в послании сотрудникам.

Coinbase сократила 18% своей рабочей силы в июне прошлого года, пострадав от потрясений на рынке криптовалют.

Новый социальный план, который должен быть завершен ко второму кварталу, будет стоить компании от 149 до 163 миллионов долларов, согласно оценкам, представленным в документе, направленном американскому регулятору (SEC).