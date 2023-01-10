Песков прокомментировал успех семейной комедии Чебурашка

Успех картины "Чебурашка" дошел и до Кремля. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что они радуются вместе с создателями фильма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу успеха картины для всей семьи "Чебурашка", за 10 дней показа в кинотеатрах ставшей рекордсменом по сборам и самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Песков сожалеет, что у него пока не было возможности посмотреть картину, но заявил, что и он, и его коллеги радуются вместе с создателями проекта.

Представитель Кремля заметил, что для российских кинопроизводителей в настоящее время открылось широкое поле для деятельности.