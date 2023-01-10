Президент Гермнаии Штайнмайер: полицейские — «не мальчики для битья»

После новогодних беспорядков в Берлине и других городах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер выступает за то, чтобы немедленно призвать бунтовщиков к ответу.

«Я хотел бы, чтобы преступники были привлечены к ответственности быстро и последовательно», — сказал он на новогоднем приеме в Bellevue Palace.

«И я ожидаю, что как общество мы будем уважать всех тех, кто берет на себя вину за всех нас, кто привержен нашей демократии и нашей демократии», - добавил немецкий президент.

Во время беспорядков полицейские и пожарные подвергались нападениям, на них устраивали засады и стреляли в них петардами и ракетами из фейерверков.

«Люди в форме стали мишенью разнузданной толпы — и ничто не оправдывает это насилие. Полицейские и пожарные не мальчики для битья для разочарованных», — предупредил Штайнмайер.

Среди примерно 230 гостей Bellevue Palace были представители спасательных служб, полиции и пожарной охраны. Штайнмайер пригласил около 70 граждан-добровольцев и около 160 представителей общественной жизни на первый новогодний прием после двухлетнего перерыва из-за пандемии.