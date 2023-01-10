Суд из-за граффити на котором премьер-министра Баварии в форме СС не принял окончательного решения

APS
2023-01-10 17:38

Спор по поводу граффити, на котором премьер-министр Баварии Маркус Сёдер изображен в форме СС, в настоящее проходит судебные слушания в Нюрнберге.

Районный суд вынес постановление о наказании граффитиста за использование неконституционных знаков и оскорбления и наложил штраф в размере 90 дневных ставок, сообщила во вторник представитель суда. 

Однако последний подал апелляцию и постановление не вступило в силу.

По словам представителя суда, пока неясно, когда состоится новое судебное заседание. 

Отмечается, что граффити были нарисованы на сарае на юге Нюрнберга. По информации источника, в уголовном процессе не принималось решения о немедленном удалении рисунка. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев







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