Суд из-за граффити на котором премьер-министра Баварии в форме СС не принял окончательного решения
2023-01-10 17:38
Спор по поводу граффити, на котором премьер-министр Баварии Маркус Сёдер изображен в форме СС, в настоящее проходит судебные слушания в Нюрнберге.
Районный суд вынес постановление о наказании граффитиста за использование неконституционных знаков и оскорбления и наложил штраф в размере 90 дневных ставок, сообщила во вторник представитель суда.
Однако последний подал апелляцию и постановление не вступило в силу.
По словам представителя суда, пока неясно, когда состоится новое судебное заседание.
Отмечается, что граффити были нарисованы на сарае на юге Нюрнберга. По информации источника, в уголовном процессе не принималось решения о немедленном удалении рисунка.
Опубликовано: Тарас Медведев