Суд из-за граффити на котором премьер-министра Баварии в форме СС не принял окончательного решения

Спор по поводу граффити, на котором премьер-министр Баварии Маркус Сёдер изображен в форме СС, в настоящее проходит судебные слушания в Нюрнберге.

Районный суд вынес постановление о наказании граффитиста за использование неконституционных знаков и оскорбления и наложил штраф в размере 90 дневных ставок, сообщила во вторник представитель суда.

Однако последний подал апелляцию и постановление не вступило в силу.

По словам представителя суда, пока неясно, когда состоится новое судебное заседание.

Отмечается, что граффити были нарисованы на сарае на юге Нюрнберга. По информации источника, в уголовном процессе не принималось решения о немедленном удалении рисунка.

