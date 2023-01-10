Активисты по защите климата не смогут выиграть суд у VW
В иске о защите климата против Volkswagen окружной суд Брауншвейга не оставил надежды истцам, которых поддерживал Гринпис.
Согласно предварительной правовой оценке, иск является приемлемым, но шансов на успех у него мало, заявил во вторник председательствующий судья.
В гражданском иске трое истцов хотят добиться запрета для производителя на продажу автомобилей с ДВГ к 2030 году.
По словам представителя суда, истцы оспаривают свои основные права. Однако они относятся непосредственно к отношениям между гражданами и государством, пояснил пресс-секретарь.
«Особенность здесь в том, что на стороне истца есть частные лица, а на стороне ответчика — юридическое лицо, частная компания», — сказал представитель суда. По его словам, в этих отношениях основные права не имеют немедленного эффекта.
Volkswagen по существу подтвердил свою точку зрения. Адвокат заявил, что они подадут апелляцию, если приговор будет вынесен. Суд огласит решение 31 января.
Опубликовано: Тарас Медведев