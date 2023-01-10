Активисты по защите климата не смогут выиграть суд у VW

В иске о защите климата против Volkswagen окружной суд Брауншвейга не оставил надежды истцам, которых поддерживал Гринпис.

Согласно предварительной правовой оценке, иск является приемлемым, но шансов на успех у него мало, заявил во вторник председательствующий судья.

В гражданском иске трое истцов хотят добиться запрета для производителя на продажу автомобилей с ДВГ к 2030 году.

По словам представителя суда, истцы оспаривают свои основные права. Однако они относятся непосредственно к отношениям между гражданами и государством, пояснил пресс-секретарь.

«Особенность здесь в том, что на стороне истца есть частные лица, а на стороне ответчика — юридическое лицо, частная компания», — сказал представитель суда. По его словам, в этих отношениях основные права не имеют немедленного эффекта.

Volkswagen по существу подтвердил свою точку зрения. Адвокат заявил, что они подадут апелляцию, если приговор будет вынесен. Суд огласит решение 31 января.