Польша попросила Конгресс США помочь в получении репараций от ФРГ

Представитель МИД Польши Аркадиуш Мулярчик утверждает, что Варшава обратилась к Вашингтону с целью получения помощи в выплате репараций со стороны Берлина.

Вечером вторника заместитель главы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик публично заявил, что правительство Польши официально обратилось к представителям Конгресса Соединённых Штатов, попросив данное ведомство оказать Варшаве помощь в получении репараций от Германии.

Характерно, что ранее Мулярчик назвал циничным отказ Берлина выплачивать репарации в пользу Польши, отметив, что в ответ на подобный запрос со стороны Варшавы немецкое правительство предоставило формальную отписку.