В Рамштайне пройдет очередная конференция о дальнейшей поддержке Украины

Министр обороны США Ллойд Остин пригласил членов Контактной группы по Украине на встречу на базе ВВС США Рамштайн.

Третья встреча такого рода состоится 20 января, сообщили во вторник организаторы на авиабазе США за пределами США.

Ожидается, что министры обороны и высокопоставленные военные чиновники из многих стран обсудят дальнейшую поддержку Украины в войне против России.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил во вторник в Брюсселе, что Контактная группа должна заняться дальнейшими поставками оружия в Украину.

Будут проведены обсуждения с министром обороны Украины Алексеем Резниковым о том, какие виды вооружений необходимы и как союзники могут предоставить это оружие.

Столтенберг подчеркнул, что речь идет не только о новых системах вооружения, но и о боеприпасах и запчастях для уже поставленных систем.

Помимо США в контактную группу по Украине входят также Германия и Великобритания. Сообщается, что, как и на первых двух встречах такого рода в прошлом году в Рамштайн, были приглашены и страны, не входящие в НАТО.