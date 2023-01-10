Генпрокуратура РФ проверяет Меладзе из-за скандала в Дубае

Скандал, в который певец Валерий Меладзе угодил в Дубае, дорого ему обходится. Теперь артистом заинтересовалась и Генпрокуратура России.

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой направил в Генпрокуратуру обращение с требованием дать правовую оценку высказываниям певца Валерия Меладзе во время выступления в Дубае.

Луговой призвал защитить россиян от таких артистов.

Адекватное реагирование на такие заявления, по мнению политика, направит Россию на путь "укрепления гражданской идентичности".