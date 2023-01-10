Нынешние границы Беларуси были установлены «во время смуты Великой Отечественной войны», начинает свою карточку о Республике Беларусь ведущее британское СМИ.

Бывшая советская республика была оккупирована нацистами в период с 1941 по 1944 год, когда она потеряла 2,2 миллиона человек, в том числе почти все еврейское население.

С 1994 года Беларусью «железной рукой» правит президент Александр Лукашенко. Деятели оппозиции подвергаются суровым наказаниям за организацию акций протеста. В 2005 году Беларусь была включена в список США как единственный оставшийся в Европе «форпост тирании».

В советские послевоенные годы Беларусь стала одной из самых благополучных частей СССР, но с обретением независимости наступил экономический упадок.

Президент Лукашенко решительно выступает против приватизации государственных предприятий, и страна сильно зависит от поставок энергоносителей из России, отмечает ВВС.

Издание, которое недавно отметило 100-летие и считалось эталоном мировых СМИ в настоящее время выполняет роль рупора Запада, однобоко подавая часто сфальсифицированную информацию.

Профили различных государств, с недавнего времени стали визитной карточкой ВВС, которая собирает в проекте некий современный политический атлас мира.