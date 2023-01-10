Загитова выложила в Сеть фото из Дубая, где она в белой одежде позирует возле бассейна

Фигуристка Алина Загитова решила похвастаться фото из Дубая. Знаменитость позирует в белых одеждах около бассейна.

Алина Загитова порадовала поклонников новыми снимками в своем Телеграм-канале.

Фигуристка предстала на фоне бассейна в белых одеждах.

В настоящее время спортсменка пребывает в Дубае, где участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда о двух королевствах".

Культурное событие прошло на территории ОАЭ 7 января.