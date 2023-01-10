Трое в масках собрались в Мексике на саммит «друзей»

Лидеры Америки, Канады и Мексики, собравшиеся во вторник в Мехико на так называемый саммит «трех друзей», собираются углублять свое экономическое сотрудничество и диалог по вопросам климата и иммиграции.

Исполнительная власть США опубликовала длинную серию обещаний президента США Джо Байдена, президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и премьер-министра Канады Джастина Трюдо еще до саммита без каких-либо обязательных мер или объявления о конкретном финансировании.

Тройка запустила трехсторонний формат обсуждения по поставкам полупроводников, импортируемых из Азии, и запустить систему университетского обмена.

Что касается окружающей среды, они «признают безотлагательность принятия быстрых, скоординированных и амбициозных мер».

Участники саммита взяли на себя обязательство сократить выбросы метана от отходов и очистки сточных вод не менее чем на 15% к 2030 году и хотят вдвое сократить пищевые отходы.

Они также намерены установить на своих границах терминалы для электромобилей и развивать рынок «чистого» водорода.

Как отмечают эксперты по главному вопросу встречи, нелегальной иммиграции, конкретных заявлений не последовало.