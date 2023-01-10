Назаров рассказал о бегстве актеров из МХТ
2023-01-10 18:20
Актер Дмитрий Назаров, не желая называть фамилии коллег, заявил, что народу во МХТ стало поменьше.
Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров играет в театре МХТ.
В интервью "Комсомольской правде" актер заявил, что многие коллеги уехали из России на фоне СВО, и народу в театре стало намного меньше.
Сам Назаров из РФ никуда не уезжал, но и позицию свою относительно происходящего в соседней Украине громогласно не высказывал.
Опубликовано: Наталья Гончарова