В Европе отменяются международные лыжные соревнования из-за отсутствия снега
2023-01-10 18:26
Кубок мира по лыжному двоеборью в Клингентале, запланированный на ближайшие выходные, приходится отменить.
Как объявила во вторник международная лыжная ассоциация Fis, состояние снега и объявленные погодные условия в Фогтланде не позволяют проводить соревнования.
До прошлого воскресенья организаторы все еще надеялись, что им удастся подготовить 2,5-километровую трассу для кросса.
Возможная дата проведения соревнований должна быть назначена в субботу.
Кубок мира по лыжному двоеборью в Шо-Нев, Франция, запланированный на 20-22 января, также пришлось отменить в понедельник из-за отсутствия снега.
Опубликовано: Тарас Медведев