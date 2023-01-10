В Европе отменяются международные лыжные соревнования из-за отсутствия снега

Кубок мира по лыжному двоеборью в Клингентале, запланированный на ближайшие выходные, приходится отменить.

Как объявила во вторник международная лыжная ассоциация Fis, состояние снега и объявленные погодные условия в Фогтланде не позволяют проводить соревнования.

До прошлого воскресенья организаторы все еще надеялись, что им удастся подготовить 2,5-километровую трассу для кросса.

Возможная дата проведения соревнований должна быть назначена в субботу.

Кубок мира по лыжному двоеборью в Шо-Нев, Франция, запланированный на 20-22 января, также пришлось отменить в понедельник из-за отсутствия снега.