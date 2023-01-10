FT: Путин тайно предупредил Си Цзиньпина о планах начать СВО в Украине

Издание Financial Times утверждает, что Владимир Путин рассказал Си Цзиньпину о намерениях начать спецоперацию.

Высокопоставленный китайский чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам Financial Times о том, что 4 февраля прошлого года Владимир Путин заявил Си Цзиньпину о нежелании России исключать "любые возможные меры" в отношении Украины, что было интерпретировано официальным Пекином как желание Москвы начать военную операцию в данной стране.

При этом китайский политик отметил, что правительство КНР предполагало намерение России начать локальную спецоперацию в Украине, в то время как она оказалась полномасштабной.