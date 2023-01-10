Матвейчук: Артёмовск и Соледар стали главными пунктами обороны ВСУ

Экс-офицер спецназа Анатолий Матвейчук уверен, что Соледар и Артёмовск являются наиважнейшими узлами обороны украинских войск на Донбассе.

10 января отставной российский полковник Анатолий Матвейчук публично заявил, что в случае, если вооружённые силы Украины уступят России населённые пункты Соледар и Артёмовск, то ВСУ лишатся оборонительной устойчивости на Краматорском участке фронта, поскольку два данных города являются ключевыми в украинской оборонительной операции на территории ДНР.

Примечательно, что ранее в тот же день глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал не верить слухам об отступлении армии Украины из Соледара, отметив, что они "с честью" обороняют город.