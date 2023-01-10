Маленький прыгающий тамарин родился в зоопарке Шверина

Маленький прыгающий тамарин (мартышка) увидел свет в Шверинском зоопарке, сообщили его смотрители во вторник, 10 декабря.

Мать «Мардж» и отец «Гомер» всегда носят детеныша на себе и уточнить его пол пока не удалось, сообщил источник.

По данным зоопарка, прыгающие тамарины (Callimico goeldii) занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид.

Их среда обитания, тропические леса Южной Америки, становятся все меньше и меньше из-за вырубки лесов. Поэтому важно сохранение разведения в зоопарках, чтобы этот вид обезьян не исчез.

Как следует из названия, прыгающие тамарины обладают отличной прыгучестью. Они прыгают до четырех метров при том, что их длина составляет чуть более 20 сантиметров.

