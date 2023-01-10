Маленький прыгающий тамарин родился в зоопарке Шверина
2023-01-10 18:32
Маленький прыгающий тамарин (мартышка) увидел свет в Шверинском зоопарке, сообщили его смотрители во вторник, 10 декабря.
Мать «Мардж» и отец «Гомер» всегда носят детеныша на себе и уточнить его пол пока не удалось, сообщил источник.
По данным зоопарка, прыгающие тамарины (Callimico goeldii) занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид.
Их среда обитания, тропические леса Южной Америки, становятся все меньше и меньше из-за вырубки лесов. Поэтому важно сохранение разведения в зоопарках, чтобы этот вид обезьян не исчез.
Как следует из названия, прыгающие тамарины обладают отличной прыгучестью. Они прыгают до четырех метров при том, что их длина составляет чуть более 20 сантиметров.
Опубликовано: Тарас Медведев