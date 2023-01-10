Бербок прибыла в Харьков, пообещав Украине новые поставки оружия

Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок посетила Харьков с рабочим визитом, встретившись с местной администрацией.

Во вторник глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Харьков с необъявленным визитом, о чём сообщил немецкий новостной ресурс DPA. По данным издания, в Харькове Бербок публично заявила, что Берлин в скором времени осуществит новые поставки вооружений и боеприпасов Украине.

Примечательно, что ранее ряд высокопоставленных немецких политиков публично подтвердили отказ Германии передавать Киеву собственные танки Leopard 2.