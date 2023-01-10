В Украине зарегистрировали новорождённых с именем Искандер, Сармат и Джавелина

Украинский Минюст сообщил о регистрации ряда необычных имён для новорождённых страны.

10 января пресс-служба Министерства юстиции Украины уведомила, что в 2022 году на территории страны были зарегистрированы новорождённые с такими именами как Сармат, являющийся российской межконтинентальной баллистической ракетой, Джавелина (отсылка на американский противотанковый комплекс Javelin) и Искандер (также российский ракетный комплекс, стоящий на вооружении в Беларуси).

Также среди необычных имён в Украине детей называют Ахиллесами, Святозарами, Нимродами, Мечтой, Сладиславой, Хьюго, Никодимами и прочими.