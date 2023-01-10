Financial Times: Китай отдалится от России, возобновив отношения с Западом

Издание Financial Times утверждает, что правительство Китая намеревается дистанцироваться от России, восстановив партнёрские отношения с западными странами.

Во вторник вечером международное информагентство Financial Times сообщило, что глава МИД Китая был понижен в должности из-за того, что не сумел предвидеть начало российской спецоперации в Украине.

По данным Financial Times, в настоящее время китайское правительство намеревается отдалиться от России, возобновив полномасштабные отношения с коллективным Западом.

Также в FT отметили, что власти КНР допускают поражение российской армии в ходе военного конфликта в Украине, после чего Россия может стать "второстепенной державой".