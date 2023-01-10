В 2023 году Пентагон поставит Украине 14 комплектов противодроновой системы «Вампир»

Пентагон заключил с L3Harris Technologies контракт на 40 миллионов долларов на производство 14 систем защиты от дронов "Вампир". Первые автомобили с установленными системами должны быть переданы ВСУ в июне.

L3Harris Technologies объявила, что получила контракт на 40 миллионов долларов от Пентагона. Специально для Украины компания изготовит и адаптирует 14 систем, которые позволят ей защищаться от постоянных атак российской авиации.

Комплекты "Вампир" используются для защиты от атак с воздуха, в основном от налетов боевых беспилотников противника. Это легкие ракетные комплексы с лазерным наведением, приспособленные для перевозки также гражданскими автомобилями. Они показывают высокую точность и эффективность при атаке мелких объектов.

В рамках контракта L3Harris Technologies должна не только изготовить 14 таких комплектов, но и установить их на автомобили, которые будут поставляться правительством США. В Украину должны быть доставлены комплекты с боекомплектом (ракетами Advanced Precision Kill Weapons System), готовыми к применению на поле боя.

Первая партия из четырех машин и ракетных комплексов должна быть отправлена ​​в Украину в июне этого года. Еще 10 единиц поступят в Украину не позднее конца 2023 года.