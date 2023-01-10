FT: власти Китая допускают поражение России в спецоперации на Украине

Аналитическое агентство Financial Times сообщило, что китайское правительство верит в возможность проигрыша России в украинском конфликте.

Колумнисты журнала Financial Times со ссылкой на высокопоставленного анонимного чиновника КНР сообщили, что власти Китая рассматривают возможность полномасштабного отторжения от России с последующим наращиванием связей Пекина с Западом.

Авторы статьи в FT отметили, что китайское правительство рассматривает возможность военного поражения Российской Федерации в Украине, после чего Россия рискует утратить своё влияние на внешнеполитической мировой арене, на приобретение которого Москва затратила десятилетия.