Бельгия принимает решение о поэтапном отказе от атомной энергетики за 10 лет

Чтобы предотвратить надвигающийся кризис энергоснабжения, правительство Бельгии и поставщик энергии Engie договорились о продлении срока службы двух ядерных реакторов на десять лет.

Таков ход истории — с атомной энергетикой покончено», — заявил глава кампании Гринпис против ядерной энергетики в Бельгии в сентябре, когда правительство в Брюсселе закрыло проблемный блок реактора в порту Антверпена.

Бельгийское правительство достигло соглашения с энергетической компанией Engie насчет атомных электростанций Tihange 3 и Doel 4.

Они будут работать еще на десять лет дольше, чем планировалось, чтобы предотвратить надвигающийся кризис электроснабжения в стране.