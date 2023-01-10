Кабмин Украины вышел из соглашения с Россией о торговых представительствах

Украинский Кабинет министров денонсировал соглашение с Москвой о совместных торгово-экономических представительствах вечером 10 января.

Во вторник сотрудник Кабмина Украины Тарас Мельничук публично заявил, что Киев вышел из соглашения с Москвой о совместных торгово-экономических представительствах, которое было ратифицировано на территории России 29 апреля 2009 года.

Известно, что подобные представительства ранее дислоцировались на территории посольств Украины и России. Украинское посольство было размещено на Леонтьевском переулке Москвы, однако в день начала российской спецоперации в Украине, 24 февраля, Владимир Зеленский распорядился о разрыве дипломатических отношений между Киевом и РФ.