ООН: власти Ирана используют смертную казнь в качестве «оружия»

10 января глава Комиссариата ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что смертная казнь используется администрацией Тегерана в качестве элемента устрашения.

Верховный комиссар Организации объединённых наций по правам человека Фолькер Тюрк утверждает, что администрация ООН рассматривает осуществление смертных казней по распоряжению правительства Ирана как психологическое оружие.

По данным Тюрка, иранские власти прибегают к использованию смертной казни и другим формам уголовного наказания с целью пресечь протесты в Иране, запугав всех, кто пытается свергнуть правительство страны насильственным путём.