В Германии начали строить жилье для бездомных, чтобы положить конец их образу жизни

Как сообщило во вторник министерство социальных дел земли Рейнланд-Пфальц, в рамках проекта будет строится жилье для бездомных с расчет на заселение восьми человек.

«В рамках программы "Жилье прежде всего" бездомным предоставляется возможность нормальной жизни в постоянно охраняемой квартире», - пояснил министр социальных дел Александр Швейцер.

Каждый имеет право на собственную квартиру и потребность в защите, конфиденциальность и нормальные условия, отметил политик.

Проект «Жилье прежде всего» не увязывает предоставление квартиры наркоманам или людям с психическими заболеваниями с выполнением определенных условий, таких как терапия или воздержание.

Министерство социальных дел пояснило, что в предыдущих проектах «Housing First» в Германии, Европе и США бездомность во многих случаях была прекращена навсегда.

Государство выделяет до 114 000 евро в год для трех образцовых муниципалитетов в течение трехлетнего периода проекта. С 2024 года в программу финансирования должны быть включены еще три проекта.