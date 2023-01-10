Первая попытка Британии совершить космический полет закончилась катастрофой

Загадочная "аномалия" привела к выходу из строя ракеты LauncherOne, принадлежащей Virgin Orbit, которая сгорела в атмосфере.

Первая в истории британская космическая миссия закончилась катастрофой. Также были уничтожены девять спутников, которые ракета должна была вывести на орбиту.

Для всей операции был адаптирован один из самолетов Boeing 747 авиакомпании Virgin. Под него прикреплялась ракета LauncherOne с 9 спутниками на борту.

Достигнув высоты 10,5 км, ракета должна была освободиться от захватов джамбо-реактивного двигателя и после запуска двигателей выйти на околоземную орбиту.

После крушения ракеты было начато внутреннее расследование для выяснения его причин. Неизвестно, предпримет ли Virgin Orbit еще одну попытку полета в космос в этом году. Boeing 747 Cosmic Girl благополучно приземлился в космодроме Корнуолл незадолго до полуночи, что вызвало аплодисменты собравшихся в аэропорту зрителей.