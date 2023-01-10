МИД Армении жалуется Госдепу на действия Азербайджана в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с коллегой из американского Госдепа ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана.

10 января глава армянского МИДа Арарат Мирзоян провёл переговоры с сотрудником Госдепартамента Соединённых Штатов Кареном Донфридом, где обвинил азербайджанские войска в блокировании Лисичанского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией, что приводит к дестабилизации гуманитарной обстановки в регионе.

При этом Мирзоян напомнил, что действия вооружённых сил Азербайджана нарушают трёхстороннее соглашение между Ереваном, Баку и Москвой от 9 ноября 2020 года.