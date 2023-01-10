Пекин приостановил выдачу виз гражданам Японии и Южной Кореи
Китай приостановил выдачу краткосрочных виз для южнокорейцев и японцев, о чем китайские посольства объявили во вторник (10 января) в ответ на медицинские ограничения, введенные Южной Кореей и Японией для китайских туристов.
«Посольства и консульства в Корее приостановят выдачу краткосрочных виз для корейских граждан», — заявили в посольстве Китая в Сеуле, добавив, что эти меры «будут скорректированы в зависимости от снятия Сеулом ограничений на въезд, которые дискриминируют Китай».
Со вторника Китай приостановит выдачу виз японцам, объявило посольство Китая в Токио, по тем же причинам.
Столкнувшись со вспышкой случаев заболевания Covid в Китае, Япония, как и ряд других стран мира, ввела требование отрицательного теста для путешественников из Китая перед поездкой и по окончании поездки по прибытии на территорию Японии.
Пекин в настоящее время не выдает туристические визы и требует отрицательный тест на Covid для всех прибывающих, независимо от их происхождения.
Опубликовано: Тарас Медведев