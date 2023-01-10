Пранкер «Вован» посоветовал Дуде задуматься о профессионализме

Российский пранкер "Вован" уверен, что действующий президент Польши Анджей Дуда должен задуматься о своём профессионализме после того, как дважды стал жертвой розогрыша.

Россиянин Владимир Кузнецов, более известный как пранкер "Вован", утверждает, что он уже дважды провёл телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой, разыграв политика. По данным "Вована", после инцидентов Дуда пытается разыскать виновных в случившимся, инициировав череду увольнений в правительстве.

Вместе с тем Кузнецов выразил уверенность, что Анджей Дуда обязан задуматься о личных профессиональных качествах, дважды оказавшись в подобной ситуации.