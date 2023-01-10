СБУ возбудило 1500 уголовных дел о госизмене с начала спецоперации
2023-01-10 20:18
Служба безопасности Украины сообщила 1,5 тысячах уголовных дел по подозрению в государственной измене с 24 февраля.
Вечером вторника официальный Telegram-канал Службы безопасности Украины опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что с начала спецоперации в стране завели 1500 уголовных дел в отношении её жителей, которые подозреваются в госизмене или осуществлении шпионажа в пользу России.
Известно, что из полутора тысяч начатых делопроизводств лишь 340 попали в суд к текущему моменту. Также в СБУ утверждают, что с 24 февраля в Украине вычислили около 600 российских шпионов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей