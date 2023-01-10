Похитители сокровищ «Зеленого свода» в Дрездене получили до семи лет тюрьмы

Пятеро обвиняемых в эффектной краже драгоценностей из музея Дрездена получат по несколько лет тюремного заключения, сообщил во вторник, 10 января, суд саксонского города.

Палата окружного суда Дрездена приговорила троих участников преступной группы к ограничению свободы на срок от пяти лет и девяти месяцев до шести лет и девяти месяцев.

Двум несовершеннолетним преступникам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Одного подсудимого оправдали в процессе.

Кража саксонского наследия в ноябре 2019 года в музее Grünes Gewölbe («Зеленый свод»), поражает дерзостью и суммой украденого, превышающей 100 миллионов евро.