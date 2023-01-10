Мятежники в Бразилии нанесли непоправимый вред произведениям искусства
2023-01-10 20:27
Во время нападения мятежников на правительственные здания в Бразилиа был нанесен серьезный ущерб произведением искусства, которые там находились, сообщила полиция города.
Сторонники Жаира Болсонару нанесли ущерб Конгрессу, Верховному суду и Президентскому дворцу в Бразилиа.
В этих трех зданиях также хранилась богатая коллекция произведений искусства, некоторым из которых был нанесен непоправимый ущерб.
Правительство заявило, что часть художественной коллекции, которая, по его словам, представляет собой важную главу в его национальной истории, была навсегда утеряна.
Ранее полиция бразильской столицы сообщала о задержании 1500 участников протеста.
Опубликовано: Тарас Медведев