Мятежники в Бразилии нанесли непоправимый вред произведениям искусства

Во время нападения мятежников на правительственные здания в Бразилиа был нанесен серьезный ущерб произведением искусства, которые там находились, сообщила полиция города.

Сторонники Жаира Болсонару нанесли ущерб Конгрессу, Верховному суду и Президентскому дворцу в Бразилиа.

В этих трех зданиях также хранилась богатая коллекция произведений искусства, некоторым из которых был нанесен непоправимый ущерб.

Правительство заявило, что часть художественной коллекции, которая, по его словам, представляет собой важную главу в его национальной истории, была навсегда утеряна.

Ранее полиция бразильской столицы сообщала о задержании 1500 участников протеста.