Самый длинный в мире подводный железнодорожный тоннель соединит Таллинн и Хельсинки

Подводный железнодорожный тоннель протяженностью около 100 км должен соединить столицу Финляндии Хельсинки со столицей Эстонии Таллинном.

В случае его завершения маршрут под Финским заливом и дном Балтийского моря станет важным связующим звеном между странами Северной Европы и Центральной Европой.

Проектирование туннеля протяженностью около 100 километров возглавляет компания FinEst Bay Area Development, соучредителем которой является финский предприниматель и разработчик Angry Birds Питер Вестербака.

Предполагается, что строительство обойдется в 15–20 млрд евро. Туннель Хельсинки-Таллинн после завершения станет самым длинным в мире подводным железнодорожным туннелем, почти в два раза длиннее того, что под Ла-Маншем.

Туннель призван интегрировать Финляндию в стандартную европейскую железнодорожную сеть, которая строится в странах Балтии в рамках проекта Rail Baltica.

В данный момент города связывают паромы и скоростные пассажирские суда, время в пути от двух до трех часов. По данным FinEst, более восьми миллионов человек ежегодно пересекают Финский залив, и, по прогнозам, пассажиропоток на этом маршруте будет быстро расти, достигнув 30 миллионов пассажиров к 2030 году.

Новый туннель предназначен для обслуживания растущего числа пассажиров и людей, путешествующих по делам и на отдых между столицами. Ожидается, что это сократит время в пути с двух часов до 30 минут.