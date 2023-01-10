Бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в центре Соледара возле администрации

Представители "Группы Вагнера" вошли в центр Соледара, продолжая зачищать город от присутствия украинских военных.

Вечером вторника бойцы частной военной кампании "Wagner Group" записали официальное видеообращение, на котором сообщили, что подразделение вошло в Соледар Донецкой Народной республики, закрепившись в центре города рядом со зданием местной администрации. В настоящий момент представители "Вагнера" продолжают зачистку города от ВСУ.

Характерно, что утром 10 января глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин опроверг слухи о бегстве украинских солдат из Соледара, отметив, что они стойко обороняют город от российских сил наступления.