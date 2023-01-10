Sky News: власти Швеции поставят Украине САУ Archer

Правительство Швеции приняло решение о передаче собственных гаубичных установок украинским войскам.

Телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём анонсировал отправку шведских самоходных артиллерийских установок Archer Киеву в рамках нового пакета военной помощи. По мнению Бильстрёма, в настоящий момент ВСУ нуждаются в большом количестве нового наступательного оружия.

При этом политик признался, что решение об отправке данных систем украинским военным уже принято, однако сейчас неизвестно, когда оно будет осуществлено.