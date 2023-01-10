Силы ЧВК «Вагнер» взяли ВСУ в котёл в городе Соледар ДНР

Российские военкоры сообщили, что силы ЧВК «Вагнер» взяли ВСУ в котёл Соледар ДНР, в городе проходит зачистка от украинских подразделений.

10 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», со ссылкой на военного корреспондента Александра Симонова, сообщил о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» замкнули котёл Вооружённых сил Украины в районе Соледарской амбулатории севернее Соляного рудника №4.

Симонов утверждает, что в настоящее время «Вагнеровцы» приступили к зачистке Соледара от бойцов украинской армии, окончательно закрепившись в центре города, расположенного в Донецкой Народной Республике.