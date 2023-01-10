Евстигнеева: страны Запада обвиняют России в попытке разграбить Африку

Сотрудник постоянного представительства России при ООН Анна Евстигнеева утверждает, что западные государства обвиняют Москву в попытке разграбления африканских стран.

Во вторник заместитель представителя РФ при Организации объединённых наций Анна Евстигнеева публично заявила, что западные политики немотивированно обвиняют Россию в попытке разграбить страны африканского континента. По данным Евстигнеевой, любые заявления о причастности России к разграблению Африки бездоказательны.

Также Анна Евстигнеева призвала представителей западного истеблишмента отказаться от практики попыток очернения российского правительства.