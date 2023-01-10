Алаудинов: РФ надо готовиться к Третьей мировой войне, объявив мобилизацию

Возглавляющий отряд специального назначения "Ахмат" Апты Алаудинов уверяет, что Минобороны России обязано объявить мобилизацию в стране уже сейчас.

Заместитель командира второго корпуса милиции Луганской Народной республики и глава отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов утверждает, что считает целесообразным сиюминутное начало мобилизации на территории России. По мнению Алаудинова, новые мобилизационные процессы должны были начаться ещё вчера.

Также Апты Алаудинов заверил, что российская спецоперация на территории Украины может являться прологом к Третьей мировой войне, к которой Россия должна быть готова.