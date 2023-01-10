Мехай: НАТО проведёт военные учения Defender Europe 23 в Косово

Глава Минобороны непризнанной республики Косово Арменд Мехай утверждает, что учения Североатлантического альянса в его стране состоятся в 2023 году.

Вечером 10 января глава Министерства обороны самопровозглашённого Косово Арменд Мехай публично заявил, что в нынешнем году военные учения НАТО с названием Defender Europe 23 пройдут на территории республики с целью повышения обороноспособности европейского региона.

Примечательно, что ранее занимавший пост министра обороны Сербии Александар Вулин утверждает, что принятие республики Косово в регулярный состав Североатлантического альянса будет прямой провокацией против сербского государства и приведёт к неизбежной эскалации между Белградом и Приштиной.