Карис: Эстония окажет Украине «максимальную» военную помощь

Эстонский президент Алар Карис утверждает, что Таллин окажет существенную военную поддержку Киеву.

10 января президент Эстонии Алар Карис публично заявил, что сегодня вечером по инициативе Киева состоялся его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По словам Кариса, во время беседы он заверил украинского коллегу в том, что Эстония намеревается продолжать оказывать ВСУ "максимальную" военную помощь.

Также Алар Карис признался, что Таллин намеревается задействовать любые доступные механизмы, которые окажут влияние на победу Украины над Россией.