Болдырев: генерал Лапин займётся мобилизацией и теробороной в России

Экс-командующий Главным штабом сухопутных войск России Владимир Болдырев рассказал об обязанностях, которые генерал-лейтенант Александр Лапин будет выполнять на новой должности.

Российский генерал Владимир Болдырев утверждает, что назначенный на пост главнокомандующего сухопутными войсками России Александр Лапин будет контролировать мобилизационные процессы в стране, попутно организовывая территориальную оборону.

По данным Болдырева, богатый опыт Лапина и информированность о способностях всех военных округов России позволят ему быть полезным на новой должности. Также Владимир Болдырев отметил, что все, кто знаком с Александром Лапиным, знают об его хорошей осведомлённости состоянием всех российских подразделений.