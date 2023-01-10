YLE: Финляндия рассматривает возможность передачи танков Leopard Киеву

Издание YLE утверждает, что администрация Хельсинки анализирует возможность отправки немецких танков Leopard в Украину.

Информационное агентство YLE уведомляет, что правительство Финляндии готово рассмотреть возможность отправки танков Leopard 2 украинским войскам в случае, если на мировой арене появится группировка государств, которые также поддерживают данную идею.

По данным журналистов YLE, в настоящий момент польские и французские власти активно принуждают Германию к отправке танков Leopard Киеву, однако канцелярия Олафа Шольца отказывается от передачи подобных машин ВСУ.

Известно, что в настоящий момент на балансе вооружённых сил Финляндии находится порядка двухсот немецких танков Leopard 2. Также финское государство ожидает ратификации договора о вступлении в НАТО.