Подоляк: армия Украины сможет применять американские ЗРК Patriot весной

Сотрудник офиса Зеленского Михаил Подоляк уверен, что уже весной ВСУ смогут использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot.

10 января официальный представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что по оценкам аналитиков из Генштаба вооружённых сил Украины, ВСУ смогут применять зенитно-ракетный комплекс Patriot в начале или середине грядущей весны.

Примечательно, что Джо Байден ратифицировал указ об отправке одной батареи Patriot Киеву, однако данный комплекс всё ещё не был направлен украинским войскам.

Также в пресс-службе Пентагона отмечают, что обучение украинских солдат владению ЗРК Patriot должно стартовать уже на этой неделе, после чего систему передадут в распоряжение ВСУ.