Журналист Bild: Российские войска захватили центр Соледара
В сети появилась информация о взятии центра города Соледар российскими войсками.
Как сообщает журналиста немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, солдаты группы Вагнера стоят на фоне старой школы №14, которая в 2019 году была отремонтирована и преобразована в современное здание коммунального хозяйства.
"Они захватили центр Соледара", — сообщает Рёпке.
В понедельник, 9 января, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы начали новое массированное наступление на Соледар в Донецкой области.
По ее словам, ВС РФ перегруппировались, восполнили потери, передислоцировали дополнительные штурмовые части и изменили тактику после неудачной попытки захватить город.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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