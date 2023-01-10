Журналист Bild: Российские войска захватили центр Соледара

В сети появилась информация о взятии центра города Соледар российскими войсками.

Как сообщает журналиста немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, солдаты группы Вагнера стоят на фоне старой школы №14, которая в 2019 году была отремонтирована и преобразована в современное здание коммунального хозяйства.

"Они захватили центр Соледара", — сообщает Рёпке.

В понедельник, 9 января, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы начали новое массированное наступление на Соледар в Донецкой области.

По ее словам, ВС РФ перегруппировались, восполнили потери, передислоцировали дополнительные штурмовые части и изменили тактику после неудачной попытки захватить город.