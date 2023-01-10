В Дубае готовятся к открытию суперотеля NH Collection
2023-01-10 23:08
В Дубае в феврале 2023 года откроется отель премиум-класса NH Collection Dubai The Palm с пятью ресторанами.
На крыше отеля находится 45-метровый панорамный бассейн. В комплекс входят фитнесс-центр и спа-салон.
В номерах предусмотрен специальные матрасы, тропические души, телевизоры с подсветкой светодиодами, наборы для приготовления чая и кофе.
Прямо из отеля можно попасть на пляж, на пристань или в центр города. В гостинице также есть полностью оборудованные залы для деловых мероприятий.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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