В Дубае готовятся к открытию суперотеля NH Collection

В Дубае в феврале 2023 года откроется отель премиум-класса NH Collection Dubai The Palm с пятью ресторанами.

На крыше отеля находится 45-метровый панорамный бассейн. В комплекс входят фитнесс-центр и спа-салон.

В номерах предусмотрен специальные матрасы, тропические души, телевизоры с подсветкой светодиодами, наборы для приготовления чая и кофе.

Прямо из отеля можно попасть на пляж, на пристань или в центр города. В гостинице также есть полностью оборудованные залы для деловых мероприятий.